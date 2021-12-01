58% украинцев не поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября
«Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%», - сообщается в релизе.
Как сообщал ForUm, ранее Зеленский сообщил, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился президентом, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания.
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