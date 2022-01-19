Наличие штамма «омикрон» подтверждено в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко агентству Интерфакс-Украина.

По словам министра, заключение о наличии штамма «омикрон» сделаны в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) на основе исследований, проведенных с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования.

Как отметил Ляшко, штамм «омикрон» имеет значительно более короткий инкубационный период по сравнению с другими штаммами - от двух до пяти дней - и передается в семь раз быстрее, чем ранее циркулирующий штамм «дельта». При этом человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Кроме того, при штамме «омикрон» значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% при штамме «дельта»), хотя этот симптом не является основанием для постановки диагноза.

Механизмы передачи штамма «омикрона» такие же, как и у предыдущих штаммов: воздушно-капельный путь передачи, то есть через мелкие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые затем попадают на слизистые находящихся рядом людей.

Привитые и переболевшие COVID-19 лица также могут быть инфицированы штаммом «омикрон», однако в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная ОРВИ.

Ляшко также отметил, что штамм «омикрон» особенно интенсивно распространяется среди лиц, не имеющих иммунной защиты. В группе риска - пожилые люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

По сравнению с предыдущими штаммами «омикроном» стали чаще болеть дети, начинает возрастать количество случаев госпитализации.