В составе Сил территориальной обороны ВСУ продолжается формирование 25 бригад (один регион – одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТРО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа. Напомню, что Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают. За счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. Формирование резерва ТрО по штатам особого периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро ​​из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Она будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций», - отметил министр Алексей Резников.

По информации командующего Сил ТрО, на 17 января определено 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах бригады ТрО с начала января приобрели 70% способности мирного времени. Темпы развертывания военного компонента ТРО ускоряются.

Перед заключением контракта на службу в резерве ТрО кандидаты должны пройти медосмотр, а лица старше 40 лет – военно-врачебную комиссию. Ведь резерв ТрО будет проходить интенсивную подготовку.

«Мы скоординируем работу по этому направлению с коллегами из Минздрава. Также мы взаимодействуем с коллегами из СБУ. Ведь доступ к оружию должны получить только те, кто под руководством командования и совместно с земляками будут заботиться о защите своего дома и интересах Украины. Не советую даже пытаться вступать в ряды ТрО тем, кто имеет какие-то другие цели», - отметил Резников.

На данный момент Минобороны начинает системный диалог с органами местной власти и самоуправления по обеспечению сил ТрО необходимыми ресурсами.

«Есть задача ремонта и обустройства мест дислокации, обеспечения всех коммуникаций, создания режимно-секретных объектов и помещений для хранения оружия и боеприпасов. Есть потребность в транспорте. Здесь мы рассчитываем на участие местных органов власти и самоуправления. Минобороны подготовило соответствующие письма с перечнем потребностей, которыми располагают Силы ТрО в регионах, а также с унифицированными требованиями к локациям, где будут размещаться бригады и батальоны», - подчеркнул министр.

В ближайшее время оборонное ведомство организует обучение и согласование с участием руководителей органов местной власти и самоуправления. Первыми планируется привлечь городских председателей областных центров.

«Я хочу поблагодарить тех представителей местной власти, которые уже оказывают помощь. После формирования штата мирного времени и резерва для особого периода на третьем этапе развертывания будет рассмотрен вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин. Решение о создании ДФТО по представлению командующего Сил ТрО будет принимать Главнокомандующий ВСУ. Подчеркиваю – это будет третий этап. Участники этих формирований с собственным охотничьим оружием при необходимости могут привлекаться к патрулированию, охране объектов. Должны жестко выдержать эту логику: сначала ядро, каркас из военнослужащих – затем набор резерва ТрО с заключением контрактов – только после этого речь может идти о добровольческих формированиях, потребность и количество которых будет определять командование Сил ТрО. Они будут действовать по единому замыслу. Это сделает систему эффективной и управляемой», – рассказал министр обороны.