Украине не избежать штамма Омикрон, и его вспышка может произойти в уже ближайшее время. Готовиться к этому необходимо уже сейчас, в том числе, внедряя широкое тестирование на коронавирусную инфекцию, а именно на штамм Омикрон.

Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL врач-иммунолог Борис Донской, одной из главных причин быстрого распространения данного вида инфекции станут школьники, которые занимаются очно. Между детьми Омикрон будет распространяться молниеносно, считает врач.

Он подчеркнул, что сам по себе штамм Омикрон – чрезвычайно заразен, а в среде, где много людей сосредоточены в одном помещении, его возможности вырастут в разы.

Говоря о том, следует ли запретить очные занятия в школах, Донской отметил, что исходя из нынешней ситуации – нет, но согласно ожиданиям – да.

"Дети в школах простимулируют эту вспышку. Поэтому лучше было бы работать на опережение", – сказал врач.

Он отметил, что отправив детей на дистанционное обучение, можно было бы сработать на опережение, но во время вспышки это уже не даст необходимого эффекта.

"Что в таком случае делать? Можно было бы заняться широким тестированием на Омикрон, ведь следующая вспышка будет именно омикронной. При нем не такая уж высокая смертность, но вспышка может быть мощной. Чтобы его предсказать, надо держать руку на пульсе", – сказал медик.

Он призвал следить за числом инфицированных в соседних странах, в частности, в Венгрии, в Польше. По его мнению, если там вырастет число зараженных, это может означать, что в Украине такое же случиться в ближайшие дни.