Отдел внешних церковных связей Московской Патриархии запустил сайт на 12 языках, включая видео-выпуски на YouTube.

Как сообщает ОВЦС МП, на сайте будет публиковаться информация о внешней деятельности Русской Православной Церкви и о самых интересных новостях христианского мира.

«Редакции разделов на русском, украинском, английском, греческом, немецком, французском, итальянском, болгарском, грузинском, сербском, румынском, арабском языках готовы предоставлять своей аудитории весь спектр мультимедийного контента», – отмечает ОВЦС.

Среди прочих тем, на сайте будут публиковать информацию о ситуации с украинским расколом и положении канонической Украинской Православной Церкви, о межправославных, межхристианских и межрелигиозных отношениях.