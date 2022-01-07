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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких". По словам экспертов, он также приводит к случаям госпитализации и летальным исходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельта", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", - подчеркнули в ВОЗ.

Эксперты подытожили, что "цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.

Как сообщалось ранее, новая волна пандемии COVID-19 ожидается в конце января – начале февраля текущего года. Штамм Омикрон будет доминантным по распространению.

Такой прогноз высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий
ForUm

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