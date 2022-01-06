Цены на уран резко выросли на фоне массовых протестов в Казахстане, являющемся крупнейшим в мире производителем урана, сообщает агентство Bloomberg.

Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) в среду подскочила почти на 8%, до $45,25 за фунт, свидетельствуют данные консалтинговой компании UxC.

На долю Казахстана приходится более 40% мирового производства урана.

Сложившаяся в стране ситуация, учитывая ее роль как крупнейшего мирового поставщика урана, оказывает такое же влияние на рынок, какое оказали бы проблемы в Саудовской Аравии на стоимость нефти, отмечает президент UxC Джонатан Хинц.

«Даже если прямо сейчас нехватки предложения не будет, трейдеры учитывают в котировках возможность того, что сложившаяся ситуация приведет к дефициту урана», - сказал он.

GDR «Казатомпрома» подешевели на 3,1% на торгах в Лондоне в четверг.

«Казатомпром» - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране введен режим чрезвычайного положения.