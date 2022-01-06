Среди протестующих в Казахстане есть боевики из бандформирований, действующих на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего в Афганистане, они взяли в кольцо два места дислокации вооруженных сил, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«По поступающей информации, в рядах протестующих обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооруженных сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление», - написал он в фейсбуке.

По его мнению, таким образом, «это уже не гражданский протест и тем более не внутреннее дело Казахстана, а угроза всем нам».

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране введен режим чрезвычайного положения.