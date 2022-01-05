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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1344 больных коронавирусом. 17 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 86 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1034 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 316 024 жителя столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 345, в Оболонском – 241 и в Дарницком районе – 139 случаев», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 4 января зафиксировано 4571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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