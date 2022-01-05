Обнародованная во вторник информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователям ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко не соответствует действительности, заявили в Государственном бюро расследований.

«Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались», - заявили в бюро.

Напомним, в настоящее время народный депутат Украины подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций «Л/ДНР» в рамках начатого уголовного производства.

Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины, сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.