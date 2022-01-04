Принятые правительством в конце прошлого года постановления, обязывающие частных газодобытчиков продавать 20% ресурса на бирже, противоречат действующему законодательству, в частности, закону «О рынке природного газа», заявили в Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

«Принятые Кабинетом Министров Украины постановления № 1433 и 1435 от 30 декабря 2021 года являются незаконными и противоречат действующему законодательству, в частности, Закону Украины «О рынке природного газа», ведь предполагают, что начиная с 1 января по 30 апреля 2022 года будут обязаны ежемесячно продавать 20% добываемого газа на товарной бирже по регулируемой цене. Государственный контроль цены реализации природного газа не только не решает проблем потребителей, но и будет иметь катастрофические последствия для энергетического сектора Украины», - предупредили в Ассоциации.

Применение таких нерыночных механизмов госрегулирования цены будет означать отказ Украины от взятых на себя международных обязательств в части создания единого рынка газа, включая Договор о создании Энергетического Сообщества и Соглашения об Ассоциации, а также отказ от дальнейшей имплементации целого ряда актов законодательства Энергетического сообщества.

Опыт ведущих европейских стран, также столкнувшихся с энергетическим кризисом, свидетельствует, что они не вмешиваются в функционирование рынка природного газа и не отказываются от конкурентного ценообразования. Вместо этого там власть идет путем поддержки населения и бизнеса: предоставляет льготы и субсидии для уязвимых домохозяйств за счет средств госбюджета, временно снижает налоги для компаний и вводит единовременные выплаты для потребителей.

«Нерыночные механизмы и эмоциональные решения не только не помогут урегулировать энергетический кризис в Украине, но и наоборот – усугубят его еще больше и приведут к еще большей импортозависимости в будущем», - отмечают в Ассоциации.

Так, за последние 5 лет частные газодобывающие предприятия увеличили объемы добычи природного газа более чем на 20%. По результатам 2021 года независимые компании добудут 5 млрд м3, что составит более четверти всей добычи в стране и станет абсолютным рекордом. В то же время, остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежным отраслям. Кроме того, учитывая вероятный запуск Северного потока – 2 и риск сокращения или полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны.

В Ассоциации акцентируют внимание, что государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене. Ведь введение фиксированных цен на газ станет отрицательным сигналом для всех иностранных игроков, которые планируют инвестировать не только в нефтегазодобычу, но и в другие секторы отечественной экономики. Кроме того, подходы к ограничению цены на природный газ несовместимы с задекларированным Украиной курсом на европейскую интеграцию и приведут к непоправимым последствиям.

«Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, из-за которого, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу. Если мы создали рынок газа в Украине, то нужно работать по правилам, ведь ключевым аспектом работы любого инвестора является доверие к государству. Преодолевать энергетический кризис нужно, опираясь на опыт европейских стран, а не благодаря ограничениям или принудительным действиям, направленным на деятельность частных газодобытчиков», - отмечает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По инициативе органов государственной власти и при участии газодобывающих предприятий был проведен ряд конструктивных встреч с целью поиска путей уменьшения негативного влияния аномальных скачков цен на природный газ на экономику Украины, в результате которых был разработан прозрачный, рыночный, быстрый и понятный механизм решения данной кризисной ситуации. Несмотря на это, Кабинетом Министров Украины были фактически отменены все предварительные договоренности, что делает невозможным оперативное решение проблемы.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины призывает власти пересмотреть решение о введении ручного регулирования цены на добываемый газ и сосредоточить внимание на конструктивном решении преодоления последствий энергетического кризиса. В случае если мнение газодобытчиков будет проигнорировано, компании будут вынуждены отстаивать свои законные интересы в установленном законодательством порядке.

Как сообщал ForUm, Украина обязала частных газодобытчиков продавать 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) до 30 апреля 2022 года. В частности, 20% объема добытого частниками природного газа внесено в перечень видов продукции, торговля которыми осуществляется исключительно на организованных товарных рынках.

По оценке первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко частные газодобывающие компании продадут в январе на бирже около 80 млн куб. м газа. Основными покупателями будут конечные потребители – производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины.