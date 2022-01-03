В Русской Православной Церкви не откажут в окормлении православным верующим в Турции из-за церковного раскола, вызванного действиями Константинопольского патриарха в Украине.

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Об этом сказал глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщают РИА Новости.

«Мы не могли отказать клирикам (Александрийского патриархата – ред.), осознавшим ошибочность позиции своего патриарха, в принятии их в лоно нашей церкви. Точно так же мы не можем отказывать православным верующим Турции (каноническая территория Константинопольского патриархата - ред.) в пастырском окормлении в условиях, когда Константинопольский патриарх стал на сторону раскола», - сказал митрополит Иларион.

Он подчеркнул, Священный Синод РПЦ дал однозначную оценку действиям Фанара.

«Сохраняя благодарную память о заслугах святой Константинопольской Церкви в деле просвещения Руси светом Христовой веры, подчеркнуть, что благородные подвиги приснопамятных святейших патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии», - напомнил владыка.

Митрополит Иларион подчеркнул, что благодарен Поместным Церквям, которые сохранили чистоту Православия.

«По вине Константинопольского патриарха в мировом православии создана ситуация канонического хаоса. В этой ситуации каждой Поместной Церкви приходится определяться, с кем она: с каноническим православием или с раскольниками и самосвятами. Наша Церковь свой выбор сделала. И мы благодарны тем Поместным Церквям, которые твердо стоят на страже священных канонов», - подытожил глава ОВЦС МП.

Как сообщалось ранее, в юрисдикцию Русской Православной Церкви приняли 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки.

Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять священнослужителей согласно поданным ранее прошениям.