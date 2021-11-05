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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о деолигархизации (законопроект №5599), указано на странице законопроекта на сайте парламента.

Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» передан на подпись президенту Украины.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», № 5599.

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, предусмотренную статьей 119 Регламента Верховной Рады. В ходе голосования одновременно были учтены правки № 396, № 398, № 406, противоречащие друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон для исправления несогласованностей в соответствии со статьей 131 Регламента Верховной Рады Украины.

Руслан Стефанчук заявил, что принятый закон не содержит противоречий.

Дмитрий Разумков, который на момент принятия закона занимал должность Председателя Верховной Рады, настаивает, что подписать документ должен он.

Новоназначенный Председатель ВР Руслан Стефанчук говорит, что не видит в Регламенте ВР статьи, определяющей, что закон должен подписывать исключительно действующий на момент рассмотрения и принятия спикер.
ForUm

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