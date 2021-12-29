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Епископат и многие клирики Поместных Православных Церквей не согласны с признанием ПЦУ.

Фото: foma.ru

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью ТАСС.

Он отметил, что в уходящем году ни одна новая Поместная Церковь не признала украинских раскольников. Были только декларации предстоятелей.

«Нельзя сказать, что Элладская, Кипрская и Александрийская Церкви признали ПЦУ. Правомочных решений по этому вопросу ими принято не было, только декларации предстоятелей. Я знаю, что многие клирики и епископат этих Церквей не согласны с признанием раскольников, они симпатизируют украинцам, которые «трудами» Фанара понесли многие страдания от экстремистов при попустительстве власти», – отметил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела подчеркнул, что Церковь не хочет прекращать отношения с греческим миром, и греки тоже не намерены пойти на это.
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