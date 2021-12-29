По состоянию на 28 декабря в Украине выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон», сообщила пресс-служба Минздрава.

Напомним, первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

Таким образом, в общей сложности было выявлено шесть случаев заболевания штаммом «Омикрон». Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днипре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок в страны, где распространен коронавирус штамма «Омикрон».

Минздрав напоминает, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса остаются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Напомним, с 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон». Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.