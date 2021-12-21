также в разделеОбщество
Суд приговорил к 8 годам шпионку «ДНР», хранившую взрывчатку в муке 9
«Ковидная тысяча»: Украинцы уже потратили более 130 млн 9
Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину 23
Разведка: На Донбассе находятся до 800 российских офицеров и генералов 64
В Украине – 6029 новых случаев COVID-19, выздоровели – почти 19 тысяч 13
У Украины появился официальный аккаунт у Spotify – Ukraine.ua 18
В Сваляве полицейские «нашли» Николая по просьбе 8-летнего мальчика 28
ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год 15
В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят «ковидную тысячу» 22
Определена стоимость пробного ВНО-2022 64
Не война: Украинцы назвали главную проблему страны 86
Австрия ужесточила правила въезда из-за COVID-19 10
Суд отклонил ходатайство защиты Пулатова относительно тайного свидетеля по делу МН17 26
Денисова: Пленница «ДНР» Елена Пех – в критическом состоянии 19
Епифаний: ПЦУ практически на 100% выиграет все судебные тяжбы Московского патриархата 20
МИД помог более 200 украинским компаниям выйти на иностранные рынки 16
В Украине состоялся официальный запуск программы «еПоддержка» 36
Кабмин: Украина одна из первых в Европе прошла осеннюю COVID-вспышку 12

Первый украинец, у которого был выявлен штамм COVID-19 «омикрон», уже получил негативный ПЦР-тест, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест», - сказал он на брифинге.

Кузин напомнил, что штамм «омикрон» уже подтвержден более чем в 90 странах. Заболевание, вызванное этим штаммом, не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.

При этом он отметил, что Украина имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса и проверяет все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении заболевания, «особенно когда речь идет о так называемых «кластерных» районах, где фиксируется значительная вспышка заболевания, или о людях, вернувшихся из-за границы и подлежащих тщательному исследованию».

Как сообщал ForUm, первое в Украине заражение штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали 18 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги