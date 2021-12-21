Первый украинец, у которого был выявлен штамм COVID-19 «омикрон», уже получил негативный ПЦР-тест, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест», - сказал он на брифинге.

Кузин напомнил, что штамм «омикрон» уже подтвержден более чем в 90 странах. Заболевание, вызванное этим штаммом, не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.

При этом он отметил, что Украина имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса и проверяет все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении заболевания, «особенно когда речь идет о так называемых «кластерных» районах, где фиксируется значительная вспышка заболевания, или о людях, вернувшихся из-за границы и подлежащих тщательному исследованию».

Как сообщал ForUm, первое в Украине заражение штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали 18 декабря.