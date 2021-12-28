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Депутат Государственной думы России и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире государственного «Первого канала» призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Российский политик сказал, что если бы занимал пост президента страны, то, без сомнений, отдал бы такой приказ. «Часа в 4 утра, когда уже все подшофе (то есть под хмельком – ред.)», – добавил он, передает Радио Свобода.

26 декабря на пресс-конференции в городе Грозный глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую ​​задачу, он бы давно с ним справился.

Эти заявления российских политиков звучат на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва может готовить полномасштабное вторжение. Кремль подготовку к войне отрицает.
ForUm

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