В Шевченковском райсуде Киева 28 мая на заседании по делу лидера «Либерально-демократической партии России» Владимира Жириновского коллегия судей взяла самоотвод, сообщает Радио Свобода.

На 28 мая было назначено первое, подготовительное заседание по делу Жириновского и еще двух депутатов Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева, которых Генпрокуратура Украины подозревает в финансировании терроризма.

Стороны должны были определить, когда состоится оглашение обвинительного акта. В суд явились прокурор и адвокаты Диденко и Дегтярева, защитник Жириновского не пришел.

В начале заседания председательствующий судья Андрей Трубников сказал, что судейская коллегия заявляет самоотвод. Он обосновал это тем, что ранее член коллегии Татьяна Левицкая уже участвовала в этом уголовном производстве в качестве следственной судьи, и сам Трубников тоже был следственным судьей по делу, которое было выделено из этого производства. Поскольку Уголовно-процессуальный кодекс запрещает следственным судьям осуществлять судопроизводство при рассмотрении дела по существу, коллегия объявила самоотвод.

Прокурор и адвокаты не возражали против этого решения. Согласно постановлению, дело будет направлено на автоматическое перераспределение другим судьям Шевченковского районного суда. Если там не наберется три члена коллегии, которые до этого не были следственными судьями в этом производстве, дело Жириновского направят в Киевский апелляционный суд для определения нового суда.

Напомним, в апреле 2016 года ГПУ согласовала сообщение о подозрении гражданину Украины в уголовном производстве по факту содействия гражданином Российской Федерации Владимиром Жириновским и другими неустановленными лицами деятельности террористической организации «Луганская народная республика». Позже ГПУ начала процедуру его заочного осуждения.

В августе 2017 года ГПУ составлено сообщение о подозрении депутату Госдумы РФ Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма.

В июле ГПУ составила сообщение о подозрении двум депутатам Госдумы РФ от ЛДПР.

Сам Жириновский в ответ на действия ГПУ заявлял, что уголовные дела против него в Украине - это «попытки политического преследования за то, что он называет вещи своими именами».