Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского, известного политика-украинофоба, лидера Либерально-дмакратической партии России (ЛДПР).
«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — написал он в Telegram.
Жириновскому было 75 лет.
Врачи диагностировали у него значительное поражение легких.
Ранее периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии их опровергали.
Жириновский неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно российскую вакцину — для первых трех прививок он выбрал Спутник V, затем три раза укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.
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