Украина не слышала от Соединенных Штатов Америки ни одного месседжа относительно каких-то компромиссов с Россией.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию «Левый берег».

«От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова «компромисс», когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Как раз наоборот: Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать», - сказала Маркарова.

Комментируя слухи, курсирующие внутри Украины, что США могут согласиться на сценарий «финляндизации» Украины, посол заметила, что единственная цель таких «экспертов» – распространить панику среди украинцев.

«Повторюсь, мы не слышали ни одного месседжа от нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов, относительно каких-то компромиссов с РФ. И это же не просто слова – у нас за последние полгода есть соответствующие подписанные документы с США, где закреплена поддержка Украины, развитие ее оборонной и экономической возможностей», - подчеркнула посол.

Маркарова также акцентировала, что Украина услышала несколько четких сигналов поддержки от Соединенных Штатов. В частности, первое: ничего об Украине не будет решаться без Украины. Второе: отношения Украины и НАТО – это исключительно дело нашего государства и стран - членов альянса. Третье: Соединенные Штаты готовы к диалогу, однако вопрос безопасности Европы не может решаться без Европы.

По словам посла Украины, в настоящее время США активно обращаются к России с тем, чтобы достичь дипломатического урегулирования ситуации, и в то же время демонстрируют России, что есть другой путь.

«Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время, есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступиться», - заверила Маркарова.

Напомним, в Белом доме сообщили, что переговоры между США и Россией, на которых будет рассмотрена ситуация с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе, могут состояться 10 января.