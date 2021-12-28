Переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома США.

«Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может высказать свои опасения, обсудим также наши опасения в связи с деятельностью РФ», - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

«Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и области, в которых мы будем расходиться во мнениях. В этом суть дипломатии», - добавил он.

По словам чиновника, решения по Украине без ее участия приниматься не будут.

Представитель СНБ сообщил также, что на 12 января запланирована встреча в рамках Совета Россия-НАТО, а на 13 января - более широкая региональная встреча, в которой должны принят участие Москва, Вашингтон и несколько европейских стран.