За сутки 22 декабря в Украине зафиксировано 7 312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 691 человек;
- летальных исходов – 275;
- выздоровело – 16 521 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 630 391 человек;
- выздоровели – 3 393 420 человек;
- летальных исходов – 94 184;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 598 851.
С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27720661 прививки.
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