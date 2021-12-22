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Вакцинация - дело личного выбора и ответственности каждого человека.

Об этом заявил Патриарх Кирилл, выступая на ежегодном собрании Московской епархии.

«Убеждён, что вакцинироваться или нет - это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии (отступничества от христианства - ред.). Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей», - отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Вместе с тем, он подчеркнул, что грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации.

«При этом должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, - а пресловутая «печать» является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем твёрдо хранить себя в любви ко Христу», - сказал Патриарх Кирилл.
ForUm

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