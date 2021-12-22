Президент Владимир Зеленский убежден, что выдвижение подозрения экс-президенту Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри Украины, поскольку он не сможет организовать акции протеста в свою поддержку в сложившейся экономической ситуации.

Такое мнение он высказал на полях конференции послов Украины в государственной резиденции «Синегора», передает Интерфакс-Украина.

«Я не думаю, что это (выдвижение Порошенко подозрения – ред.) будет влиять на ситуацию внутри нашей страны… На ситуацию внутри страны, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этой финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим – это же открытая информация, это не ложь – свозят людей из разных областей… В непростое время люди хотят заработать копейку – кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает… Поэтому если шатать – их там, этих групп три-четыре группы, их не так много – сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было – это то, что я вижу…

Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет – зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало… Я думаю, что люди понимают, что происходит и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто… Мы это все видим. По крайней мере, мы можем сказать, что государство наше не слепо и точно начинает шаг за шагом разбираться», - сказал Зеленский.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.