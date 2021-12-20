Запланированную личную встречу Всемирного экономического форума на швейцарском горном курорте Давос отложили из-за роста случаев омикронного варианта COVID-19, сообщили организаторы мероприятия.

Это решение объяснили распространением варианта коронавируса «омикрон», передает Радио Свобода.

«Ежегодная встреча должна была состояться в «Давос-Клостерсе», Швейцария, с 17 по 21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета», – говорится в заявлении организаторов.

В то же время, сообщают во Всемирном экономическом форуме, участники присоединятся к ряду сессий под названием «Состояние мира», которое соберет мировых лидеров онлайн, чтобы обсудить самые большие глобальные вызовы.

«Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, передача «омикрона» и его влияние на путешествия и мобильность сделали отсрочку необходимой», – заявляют организаторы.

Последняя личная встреча Давосского форума прошла в январе 2020 года, именно перед вспышкой коронавируса в Западной Европе. Нынешний съезд в январе также прошел онлайн из-за пандемии COVID-19.