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Несколько дней назад было законтрактовано 300 тысяч курсов новых противовирусных препаратов у компании Pfizer. Еще столько же курсов другого препарата, «Молнупиравир», будет также закуплено за счет государственного бюджета у другой компании – MSD. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, планируется закупить 300 тысяч курсов «Молнупиравир» и применять его для лечения ковыда в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни.

«Молнупиравир» – это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно принимать», — добавляет первый заместитель министра Александр Комарида.

Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
ForUm

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