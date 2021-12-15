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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1247 больных коронавирусом. 23 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 99 больных коронавирусом и 111 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1776 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 290 843 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 252, в Дарницком – 157 и в Шевченковском районе – 143 случая», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 14 декабря зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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