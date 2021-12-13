Украина не признает действующими российские паспорта, выданные насильственным путем гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированном Крыму. Поэтому на этих граждан не распространяются положения закона о множественном гражданстве, заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом».

«Государство Украина не признает факт иностранного гражданства (в этом случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это из-за определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что эти действия нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, т.е. последствий за собой не тянут», - объяснил народный депутат.

Он добавил, что если по возвращении под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически заставили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий для украинского гражданства у них нет.

Вениславский напомнил, что в базовом законопроекте о множественном гражданстве ясно сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

«То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации», - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский 1 декабря внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве для украинцев за границей.

Президент предлагает, чтобы гражданство Украины предоставляли в случаях рождения в Украине вследствие принятия или восстановления в гражданстве, усыновления и по другим основаниям, предусмотренным международными договорами.

В гражданство Украины не принимают тех, кто совершил преступление против человечества, осужден за совершение тяжкого преступления, и тех, чьи действия создают угрозу нацбезопасности Украины.

Также предлагается, чтобы депутаты, политики, претенденты на должности с доступом к гостайне и руководители стратегических гособъектов отмечали в декларации наличие гражданства других стран. А за сокрытие этой информации несли уголовную ответственность.