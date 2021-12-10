9 декабря в 22:57 в Главное управление ГосЧС Донецкой области поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Сазонова в селе Зверовое Покровской городской общины.

По прибытию подразделений ГосЧС было установлено, что в доме вероятно произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали 2 мужчин, получивших рваные раны конечностей ног и лица. Анкетные данные пострадавших устанавливаются. Признаков горения на месте не обнаружено. Конструкции дома не повреждены.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются работниками Национальной полиции.