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9 декабря в 22:57 в Главное управление ГосЧС Донецкой области поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Сазонова  в селе Зверовое Покровской городской общины.

По прибытию подразделений ГосЧС было установлено, что в доме вероятно произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали 2 мужчин, получивших рваные раны конечностей ног и лица. Анкетные данные пострадавших устанавливаются. Признаков горения на месте не обнаружено. Конструкции дома не повреждены.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются работниками Национальной полиции.
ForUm

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