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56% граждан Украины поддерживают инициативу прямых переговоров с Россией в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе при отсутствии других альтернатив. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против», - говорится в исследовании.

Относительное большинство респондентов (45%) поддерживают идею расширения «нормандского формата» с привлечением к нему США и Великобритании. За переговоры с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» выступают 12% опрошенных. Сохранение «нормандского формата» в текущем составе, включающем Украину, Россию, Францию и Германию, поддерживают 11% респондентов.

Привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе поддерживают 46% респондентов. Столько же – против идеи турецкого посредничества в переговорах.

Как сообщал ForUm, выступая с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины

президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией».
ForUm

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