7 декабря Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Черниговской области.
Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от пгт Холмы, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Как сообщал ForUm, днем, 29 октября земные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.
Также в октябре землетрясение произошло в Закарпатской области на территории города Виноградов. Оно произошло с более ощутимой силой, но на большой глубине.
В сентябре землетрясения зафиксировали в Тернопольской области.
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