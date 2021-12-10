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7 декабря Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Черниговской области.

Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от пгт Холмы, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Как сообщал ForUm, днем, 29 октября земные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.  

Также в октябре землетрясение произошло в Закарпатской области на территории города Виноградов. Оно произошло с более ощутимой силой, но на большой глубине.

В сентябре землетрясения зафиксировали в Тернопольской области.
ForUm

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