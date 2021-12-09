Кабинет министров согласовал назначение Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации.

Во время представления Микита рассказал, что сейчас он еще действующий сотрудник СБУ, передает Украинская правда.

Также он работал в «различных сферах, юристом и в частных предприятиях». Родом из Закарпатья.

Напомним, 17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской области Анатолия Полоскова, а 18 ноября он написал заявление на увольнение. Вместе с ним заявления написали первый заместитель главы ОГА и два заместителя из четырех.