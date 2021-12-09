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Русская Православная Церковь не может одобрить продажу христианских храмов в любой стране.

Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщают РИА Новости.

«Конечно же, Русская церковь никогда не одобрит выставление на торги христианского храма где бы то ни было. Что касается данной конкретной ситуации в Турции, то она требует дополнительного изучения. У нас пока нет детальной объективной информации об этом случае», - сказал протоиерей Игорь Якимчук.

Турецкие власти выставили на продажу храм Элладской Православной Церкви в Бурсе за 441 тысячу евро и Сирийской Православной Церкви в Мардине за 507,5 тысяч евро.

 
ForUm

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