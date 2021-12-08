Варфоломей постоянно говорит о владычестве в Церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль, это он хочет быть владыкой Церкви.

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Об этом газете Взгляд сказал настоятель московского храма Живоначальной Троицы протоиерей Андрей Новиков, отвечая на заявление Константинопольсого патриарха о первенстве в православии.

Священник отметил, что глава Константинопольского патриархата пришел на территорию Русской Церкви и попытался расколоть народ. «Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность сваливает на «братьев-россиян»», – добавил он.

«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство Церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела Поместных Церквей. Где и когда подобное делала Русская Православная Церковь?» – подчеркнул настоятель храма.

Протоиерей Андрей Новиков считает, что Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами Церкви. «Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят», — сказал священник.