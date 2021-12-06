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Патриарх Алексий II всю жизнь ревностно заботился о возрождении Православной веры и Церкви.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в тринадцатую годовщину со дня смерти Святейшего Патриарха Алексия II, сообщает patriarchia.ru.

«С именем Святейшего Патриарха Алексия были связаны очень важные преобразования в жизни нашей Церкви. В связи с изменением политической ситуации, сменой власти Церковь стала обретать свободу - свободу совершать свое служение не только внутри храмов, что не запрещалось и во времена гонений, но и вовне, в полной мере отдавая свой духовный потенциал на нужды своего народа. Со Святейшим Патриархом Алексием связывается эта историческая перемена в истории нашей Церкви», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Он отметил, что часто беседовал со Святейшим Патриархом Алексием и подчеркнул его вклад в жизнь Церкви.

«Мне приходилось трудиться с ним бок о бок. Святейший Алексий достаточно часто приглашал меня для длительных бесед, и мы имели возможность обсудить не только то, что происходило за внешним контуром Церкви, за что я тогда как председатель Отдела внешних церковных связей нес ответственность, но и другие вопросы, нередко кадровые. Святейший считал возможным какие-то из этих важных тем обсуждать и со мной. Храню в памяти тот период своей жизни с благодарностью покойному Святейшему за его труды, за его доброе отношение ко мне и, конечно, за тот вклад, который он внес в жизнь нашей Церкви. Да упокоит Господь душу верного раба Своего приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия в небесных Своих обителях и да сотворит вечную молитвенную о нем память в наших сердцах», - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни.

 
ForUm

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