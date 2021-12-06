Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи предупредил, что Украина может стать новым Афганистаном для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях. Мерфи заявил об этом, выступая на канале CNN в воскресной программе «Состояние государства», передает Голос Америки.

«Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям с глазу на глаз, так что я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты. Однако позвольте сказать – если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы», - сказал сенатор.

«Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она решит пойти дальше, и это наша работа в Конгрессе быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины», - добавил законодатель.

Мерфи добавил, что «есть поправка на рассмотрение в Сенате, которая значительно увеличит объем летальной помощи».

Тему Украины на фоне предстоящего разговора Байдена и Путина обсуждали и в другой программе, на канале Фокс Ньюз. Сенаторша-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть «очень четким и очень сильным» в общении с Путиным.

«Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект Северный поток-2 и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь. Он должен четко об этом сказать», - сказала сенторка.

Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, «очень агрессивным действиям России».

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.