Турецька компанія "Baykar Makina", що базується в Стамбулі, готова продати Україні ще щонайменше 20 бойових безпілотників Bayraktar.

Як пише Суспільне, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, що починаючи з 2019 року компанія продала Україні "десятки безпілотників разом із пунктами управління та ракетами", що у кілька разів більше, ніж озвучувалось раніше. Нині обговорюється питання продажу Україні ще принаймні 24 БПЛА.

За даними видання, постачання безпілотників викликало незадоволення Кремля та призвело до загострення відносин між лідерами Туреччини та Росії, які намагаються дійти згоди щодо конфліктів у Сирії, Лівії та на Кавказі. Зокрема, 3 грудня президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з Реджепом Таїпом Ердоганом засудив розгортання Україною ударних безпілотників.

Що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у 2022 році Україна планує придбати у Туреччини додаткову кількість безпілотних ударних дронів Bayraktar для потреб ЗСУ.

26 жовтня за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували безпілотник Bayraktar.

В МЗС Франції та Німеччини засудили застосування ударного безпілотника Bayraktar українською армією. А Міністерство закордонних справ Туреччини вимагає від України припинити вживати визначення "турецький" щодо безпілотників Bayraktar.

Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що проєкт з будівництва в Україні заводу по виробництву безпілотників Bayraktar готовий – низка перешкод на шляху до його реалізації усунені, під підприємство виділили землю.

11 листопада турецька компанія Baykar Makina, яка спеціалізується на будівництві бойових безпілотних авіаційних комплексів, підписала контракт на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф українською компанією "Івченко-Прогрес" для майбутніх дронів Bayraktar MİUS.