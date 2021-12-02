также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал, как правильно подавать милостыню 5
Совет Церквей выступил против ратификации Стамбульской конвенции 7
На Виннитчине верующие УПЦ выйдут на акцию протеста против «черных регистраторов» ПЦУ 18
В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию 11
Епископ УПЦ на встрече с Премьер-министром рассказал о позиции Церкви о вакцинации 15
Патриарх Илия поблагодарил РПЦ за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви 22
Митрополит Антоний объяснил, что делать, если чувствуешь вину за уже исповеданный грех 16
Митрополит УПЦ рассказал, какие поступки радуют ангелов 7
Священник УПЦ объяснил, где грань между человеческим достоинством и гордыней 9
Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против ратификации Стамбульской конвенции 14
Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции 9
Священник УПЦ рассказал, почему во время поста нужно отказаться от развлечений 11
В УПЦ собирают подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая 26
Епископ УПЦ рассказал, как покаяние помогает приблизиться к Богу 19
В епархиях УПЦ проводит благотворительные акции для помощи нуждающимся 12
Профессор Киевских духовных школ рассказал о природе души 7
Херсонская епархия УПЦ проведет международный конкурс детского творчества 9
Священник УПЦ объяснил, почему верующие не пьют алкоголь на поминках 19

В странах Запада взяли курс на уничтожение христианских ценностей.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя изданный Европейской комиссией справочник по инклюзивной коммуникации, в котором предлагалось избегать слова «Рождество».

«Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари», - говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово «holidays». Хотя, что именно мешает называть Рождество - Рождеством, Хануку - Ханукой и так далее - не ясно», - подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что после критической реакции, последовавшей, например, со стороны Ватикана, где заявили, что «уничтожение различий и уничтожение корней означает уничтожение личности», авторы документа решили немного «сдать назад», однако, несмотря на отзыв документа, тенденция остается вполне ясной.

«Курс на вытравливание даже упоминаний о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии - один из последних тревожных звонков для христиан, все еще составляющих значительную часть жителей европейского континента», - подытожил Владимир Легойда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги