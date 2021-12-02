В странах Запада взяли курс на уничтожение христианских ценностей.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя изданный Европейской комиссией справочник по инклюзивной коммуникации, в котором предлагалось избегать слова «Рождество».

«Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари», - говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово «holidays». Хотя, что именно мешает называть Рождество - Рождеством, Хануку - Ханукой и так далее - не ясно», - подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что после критической реакции, последовавшей, например, со стороны Ватикана, где заявили, что «уничтожение различий и уничтожение корней означает уничтожение личности», авторы документа решили немного «сдать назад», однако, несмотря на отзыв документа, тенденция остается вполне ясной.

«Курс на вытравливание даже упоминаний о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии - один из последних тревожных звонков для христиан, все еще составляющих значительную часть жителей европейского континента», - подытожил Владимир Легойда.