также в разделеРелигия
Епископ УПЦ на встрече с Премьер-министром рассказал о позиции Церкви о вакцинации
Митрополит Антоний объяснил, что делать, если чувствуешь вину за уже исповеданный грех 10
Митрополит УПЦ рассказал, какие поступки радуют ангелов 7
Священник УПЦ объяснил, где грань между человеческим достоинством и гордыней 9
Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против ратификации Стамбульской конвенции 13
Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции 9
Священник УПЦ рассказал, почему во время поста нужно отказаться от развлечений 11
В УПЦ собирают подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая 26
Епископ УПЦ рассказал, как покаяние помогает приблизиться к Богу 18
В епархиях УПЦ проводит благотворительные акции для помощи нуждающимся 12
Профессор Киевских духовных школ рассказал о природе души 7
Херсонская епархия УПЦ проведет международный конкурс детского творчества 9
Священник УПЦ объяснил, почему верующие не пьют алкоголь на поминках 19
Верующим запретили посещать богослужения в "желтой зоне" без вакцины, сертификата или теста 12
Священникам УПЦ разрешили пастырскую опеку военнослужащих - комментарий юротдела 11
Митрополит УПЦ рассказал, почему всегда нужно быть готовым к приходу Христа 11
В РПЦ рассказали, почему Церковь против суррогатного материнства 35
На Закарпатье священники УПЦ искали пути защиты традиционных семейных ценностей 11

Грузинский Патриарх Илия II в поздравлении Патриарху Кириллу с 75-летним юбилеем поблагодарил его за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли – Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», – написал Патриарх Илия.

Также Патриарх Илия II от имени грузинского народа поблагодарил Патриарха Кирилла за неоднократное содействие в освобождении граждан, попавших в плен за нарушение временных границ.

Илия II отметил также, что в годы патриаршества Святейшего Кирилла в Русской Церкви на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги