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В Верховной Раде, где президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением 1 декабря, готовятся сделать жесткий и унизительный сюрприз главе государства. Об этом сообщает телеграм-канал «13 этаж» со ссылкой на собственный источник. 

По его данным, массовые протесты 1 декабря в центре Киева – не единственное, чего стоит бояться Зеленскому в первый день зимы. 
Детали предстоящего «сюрприза» пока неизвестны, но, как уточняет источник, предстоящее зрелище может стать намного более масштабным, чем привычные для Рады яйца, дым, мегафоны, а также крики «Ганьба!». 

«Это может стать своеобразным ответом на «расстрел Рады», который Зеленский когда-то учинил в сериале. Только в этот раз Рада и президент поменяются местами. 

С какой стороны зала прилетит сюрприз - не очевидно, так как недовольные взбалмошной Зе-политикой присутствуют во всех фракциях и вне их», - резюмирует источник «13 этажа».

Как сообщал ForUm, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.

По его словам, окружение Рината Ахметова якобы втягивает его в «войну против Украины и ее президента».

СБУ открыла дело по данному заявлению.
ForUm

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