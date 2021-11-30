Радикальное исламистское движение «Талибан» заявило о своей поддержке действий России в отношении Крыма. Об этом заявил спикер организации Забихулла Муджахид в интервью российскому изданию Oсtagon.



Муджахид сказал, что талибы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, а также в мире и стабильности в целом по всему региону. По его словам, «Талибан находится на стороне людей», которые живут в Крыму.

«По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними», — добавил Муджахид.



«Нужно слушать, чего люди хотят, потому что они имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с этим», — резюмировал представитель «Талибана».

Как сообщал ForUm, Россия установила рабочие контакты с представителями группировки «Талибан», которая захватила власть в Афганистане.