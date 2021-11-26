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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1438 больных коронавирусом. 42 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 100 больных коронавирусом и 205 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1111 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 251 840 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 222, в Святошинском — 193 и в Соломенском районе — 191 случай», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 25 ноября зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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