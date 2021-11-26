За сутки 25 ноября в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 208 человек;

летальных исходов – 608;

выздоровели – 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 400 340 человек;

выздоровело – 2 877 021 человек;

летальных исходов – 84 149;

проведено ПЦР-тестирование – 15 746 389.

Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.