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Экс-мэр Киева (1995-2006), депутат Киевского городского совета Александр Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19, сообщил действующий мэр Виталий Кличко.

«На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета  Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале», - сказал Кличко, открывая пленарное заседание Киевсовета в четверг.

При этом он призвал депутатов соблюдать ключевые правила карантина.  

 
ForUm

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