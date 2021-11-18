Экс-мэр Киева (1995-2006), депутат Киевского городского совета Александр Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19, сообщил действующий мэр Виталий Кличко.

«На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале», - сказал Кличко, открывая пленарное заседание Киевсовета в четверг.

При этом он призвал депутатов соблюдать ключевые правила карантина.