Европейский авиаконцерн Airbus уволит 15 тыс. сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты. Об этом заявил главный операционный директор Airbus Майкл Шоллхорн, сообщило информагентство Reuters.
Перспективы авиационной отрасли снова ухудшились из-за растущего числа заражений коронавирусной инфекцией, отметил он.
По словам Шоллхорна, что ситуация в начале осени оказалась хуже, чем менеджмент концерна ожидал летом. Из-за ограничений авиаперелетов, связанных с эпидемией коронавируса, авиакомпании прекратили покупку новых самолетов.
Главный операционный директор Airbus назвал предстоящее сокращение 15 тыс. сотрудников минимальным в такой ситуации. Вместе с тем он заявил, что концерн пока не планирует закрытие своих предприятий – по крайней мере, в Германии.
Напомним, число умерших от коронавируса превысило один миллион.
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