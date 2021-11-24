В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1743 больных коронавирусом. 35 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 126 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1504 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 248 928 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 261, в Дарницком - 253 и в Святошинском районе - 226 случаев», - сообщил Кличко.

За сутки 23 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.