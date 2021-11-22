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Слова патриарха Кирилла о греховности однополого сожительства не означают, что Русская Православная Церковь отрекается от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или отвергает их. 

Фото: msj.by

Об этом сказал заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает lenta.ru.

«Что касается лиц, которые подвержены этому греху, то для них открыты возможности покаяния, духовного исцеления», - сказал представитель РПЦ. 

По его словам, геи вместе с другими грешниками, например ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние.

Однако, подчеркнул Кипшидзе, о признании нормальности греха говорить нельзя, и именно это имел в виду Патриарх, когда говорил о непризнании однополых союзов. Он объяснил, что если разрушить границу между грехом и праведностью, то любое религиозное учение, любая Церковь закономерно и неотвратимо утратит свое влияние.

Представитель РПЦ заметил с сожалением, что в ряде западных стран под давлением «либеральных СМИ» христианские общины, особенно протестантские, начали пересматривать свою позицию. «Этот подход в РПЦ могут определить только как абсолютно нехристианский, поскольку настоящие христиане - православные, католики, протестанты - никогда не согласятся, что браком можно называть какой-либо союз, кроме союза мужчины и женщины», - сказал Вахтанг Кипшидзе.
ForUm

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