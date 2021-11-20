Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня отмечает 75-й день рождения.

Фото: foto.patriarchia.ru

Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви поздравили Святейшего Патриарха Кирилла с юбилеем.

«Взирая на Вас, нельзя не удивляться, насколько щедро наделил Вас Творец различными талантами, способностями и дарованиями. В Вашей жизни не было и нет ничего более важного и ценного, чем возможность служить Богу и Его Святой Церкви», - подчеркнули члены Синода.

Архиереи отметили важность множества трудов Патриарха.

«Господь, через Вас и Ваши решения являет Свои милости и щедроты, которыми и утверждается отеческая вера. Эта убежденность основывается не на отвлеченных понятиях и книжных знаниях, а на живом опыте Церкви, в том числе и на Вашем личном более чем полувековом опыте служения. Будучи продолжателем трудов равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, преемником Святителей Киевских и Московских, Вы священнодействуете с благоговением, назидаете в Евангельских истинах с терпением, управляете с ответственностью, мужественно защищаете врученный Вам от Господа удел - нашу Святую Церковь», - говорится в поздравлении.

В завершении члены Священного Синода РПЦ выразили Святейшему благодарность за вдохновляющий пример самоотверженного служения и верности Патриаршему долгу. «Вновь и вновь возносим молитвы к Богу об обновлении и укреплении Ваших сил, дабы Вы еще долгие годы могли столь же усердно и плодотворно трудиться во славу и на пользу Русской Православной Церкви», - пожелали архиереи.

К 75-летию Патриарха Кирилла вышло юбилейное издание книги митрополита Волоколамского Илариона «Патриарх Кирилл. Биография».

Настоящее, третье издание, существенно дополнено по сравнению с двумя предыдущими. В частности, обновлена статистика, касающаяся жизни Русской Православной Церкви, существенно расширены разделы, касающиеся деятельности Святейшего Патриарха, его Первосвятительских визитов в епархии Русской Православной Церкви, его деятельности в качестве епископа города Москвы.

Книга начинается рассказом о семье будущего Патриарха, о его детстве и отрочестве, о годах учебы, о диаконской и священнической хиротониях, о работе архимандрита Кирилла в качестве представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей, о его служении в качестве ректора Ленинградской духовной академии. Отдельные главы посвящены его деятельности в качестве правящего архиерея Смоленской и Калининградской епархии и работе в должности председателя Отдела внешних церковных связей. Книга продолжается описанием трудов Святейшего Патриарха со времени избрания на Московский Первосвятительский престол вплоть до настоящего времени.

В книгу включено множество цитат из выступлений, в которых Предстоятель РПЦ делится воспоминаниями, мыслями о различных сторонах церковной жизни, предстает как личность, как иерарх и мыслитель, который открыт к общению с людьми разных вероисповеданий и убеждений.

Сообщается, что книга проиллюстрирована уникальными фотографиями из архивов, некоторые из которых публикуются впервые.