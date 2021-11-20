Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня молитвенно празднует 75-й день рождения.

Фото: patriarchia.ru

Как сообщает patriarchia.ru, к юбилею Патриарха выйдет несколько фильмов и программ, а также интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Зрители смогут увидеть документальные фильмы Леонида Млечина «75 лет Патриарху Кириллу», Сергея Бравермана «Ничего не бойся, кроме Бога», Аркадия Мамонтова «Проект Патриарха» о программе строительства храмов.

Также выйдет большое интервью, посвященное 75-летнему юбилею Предстоятеля Русской Церкви, в ходе которого Патриарх Кирилл ответит на вопросы генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

На телеканале «Спас» состоится показ документальных фильмов «Человек», «Патриарх» и «Патриарх Кирилл. Тайна спасения», снятых в 2016 году к 70-летию Его Святейшества и телемарафон, посвященный юбилейной дате.

Ознакомиться с программой выхода программ можно здесь.

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Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, закончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.

3 апреля 1969 года был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля - рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года - в иеромонаха.

В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а в июне 1975 года – председателем епархиального совета Ленинградской митрополии.

14 марта 1976 года возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.

В сан митрополита Кирилл возведен 25 февраля 1991 года.

6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви в связи со смертью Патриарха Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.

27 января 2009 года в Москве на Поместном Соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.