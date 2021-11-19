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Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на решение главы МИД РФ обнародовать переписку с французским и немецким коллегами, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате - ни на уровне министров, ни на уровне глав государств - не состоялась.

Об этом Меркель сказала на пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ, передает Европейская правда.

«Публикация корреспонденции не сильно удивила меня, поскольку я читаю много моих писем в прессе, в этой связи никому ничего скрывать. Но тот факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, - он точно рассматривался по-разному, с одной стороны, немецкой и французской сторонами, и российской стороной - с другой», - сказала она.

«Я просила российского президента, чтобы до тех пор, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я даже желала встречи на уровне лидеров, но, к сожалению, этого не произошло, и поэтому я выражаю большое сожаление. Публикация переписки здесь ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была состояться», - добавила Меркель.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия имеет целью «добить» Нормандский формат.
ForUm

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